Russische Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Haft für US-Journalisten Gershkovich

(Reuters) - - In Russland fordert die Staatsanwaltschaft im Spionageprozess gegen den "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich eine 18-jährige Haftstrafe.

Das Gericht kündigte überraschend an, noch am Freitagnachmittag sein Urteil zu verkünden. Alle Materialien des Strafverfahrens seien geprüft, alle Zeugen und der Angeklagte befragt. Daher habe der Prozess seine abschließende Phase erreicht. Das ungewöhnliche Tempo, mit dem der Prozess hinter verschlossenen Türen abgehalten wird, hat Spekulationen genährt, dass ein lange diskutierter Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA bevorstehen könnte. Gershkovich wird beschuldigt, im Auftrag des US-Geheimdienstes CIA Informationen über einen russischen Panzer-Hersteller gesammelt zu haben. Der 32-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Das "Wall Street Journal" sieht in dem Verfahren einen Scheinprozess, dessen Ausgang feststehe.

Gershkovich wurde im März 2023 verhaftet und sitzt seitdem in Haft. Die russische Regierung hat bereits früher erklärt, der Journalist sei auf frischer Tat ertappt worden, hat aber keine Beweise veröffentlicht. Die US-Botschaft in Moskau hat mehrmals die sofortige Freilassung Gershkovichs gefordert. Sie warf der russischen Regierung vor, US-Bürger zu missbrauchen, um politische Ziele zu erreichen. Das Gerichtsverfahren ist nicht öffentlich.

Zahlreiche westliche Medien haben ihre Mitarbeiter aus Russland abgezogen, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine Gesetze mit hohen Strafandrohungen gegen die "Diskreditierung" der Streitkräfte oder die Verbreitung von "Fake News" erließ. Die russisch-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva wurde im vergangenen Jahr wegen Verstoßes gegen das Gesetz über "ausländische Agenten" und die Verbreitung falscher Informationen über die Streitkräfte verhaftet. Sie bestreitet ebenfalls die Vorwürfe.

