'Teo'-Minimärkte in Hessen am Sonntag wieder offen

FULDA (dpa-AFX) - Nach der Entscheidung des Landtags, dass vollautomatisierte Verkaufsstellen mit einer Fläche bis 120 Quadratmetern für Waren des täglichen Gebrauchs auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, werden an diesem Sonntag alle "Teo"-Märkte in Hessen wieder für die Kundschaft offen sein. Dabei geht es nach Angaben des Handelsunternehmens Tegut um 25 Märkte, die nach einer Gerichtsentscheidung seit Januar ihre Türen sonn- und feiertags geschlossen halten mussten.

"Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen dürfen, und viele unserer Kunden freuen sich auch", sagte Tegut-Sprecher Matthias Pusch. Das Unternehmen habe in der Zeit der Sonntagsschließung viel Zuspruch erhalten. Besondere Vorbereitungen für die Wiedereröffnung würden nicht getroffen. Tegut rechne mit einem regen Kundeninteresse, aber erwarte keinen Ansturm, sagte er.

Expansionspläne werden wieder aus Schublade geholt

Der Landtag hatte vor knapp zwei Wochen mit einer Gesetzesänderung den Weg für die Sonntags- und Feiertagsöffnung der Mini-Märkte freigemacht, die ohne Verkaufspersonal auskommen. Lediglich drei "Teo"-Märkte durften nach dem Gerichtsurteil sonntags öffnen, weil sie in Bahnhofsnähe liegen.

Wegen der neuen Entwicklung will Tegut seine Expansionspläne wieder aus der Schublade holen. Vor dem Gerichtsurteil seien viele Gespräche mit Gemeindevertreten in Hessen über die Eröffnung neuer "Teos" geführt worden. Die sollen nun wiederaufgenommen werden, sagte der Unternehmenssprecher. Konkret vorangeschritten seien schon die Planungen für einen Minimarkt in Marburg, der voraussichtlich Ende dieses Jahres öffnen werde./mba/DP/zb