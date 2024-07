Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag stabilisiert. Im Vormittagshandel legten die Notierungen etwas zu und konnten damit einen kleinen Teil der jüngsten Verluste wettmachen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 83,07 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 39 Cent auf 80,52 Dollar.

Am Freitagabend war der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel gefallen. Am Markt wurde auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen verwiesen, das zu stärkeren Kursbewegungen führte. Zudem habe Ende der vergangenen Woche eine weltweite Computerpanne zahlreiche Wirtschaftsbereiche getroffen und für Verunsicherung an den Märkten gesorgt.

Zu Beginn der Handelswoche hätten hingegen Meldungen aus China die Ölpreise gestützt, heißt es weiter. Die Notenbank der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stemmte sich mit einer Lockerung der Geldpolitik gegen die andauernde Wirtschaftsschwäche des Landes. Am frühen Morgen wurden mehrere Kreditzinsen gesenkt. Nach einem langen Boom, in dem auch viele Geisterstädte entstanden waren, lastet der schwache Immobilienmarkt schon länger auf der Wirtschaft Chinas sowie der Weltwirtschaft./jkr/jsl/mis