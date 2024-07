Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur sich verändernden Parteienlandschaft

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur sich verändernden Parteienlandschaft:

"Nun zeigt aber ein aktueller Blick auf Umfragen Erstaunliches: Es gibt eine Tendenz zur Stabilität. Im Bund winkt eine neue große Koalition, die im Moment eher nach einer Unionsregierung mit angeschlossenem roten oder grünen Mehrheitsbeschaffer aussieht. In Thüringen, Sachsen und sogar in Brandenburg könnten Zweierkoalitionen entstehen, wenn das Wagenknecht-Bündnis mit an Bord genommen wird oder das BSW Partner an Deck hievt. So gesehen haben sich zwar die politischen Präferenzen der Deutschen verändert, das System scheint sich trotzdem zu bewähren."/yyzz/DP/he