Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Sanierungen bei der Bahn

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Sanierungen bei der Bahn:

"Der Bahnvorstand ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Die Politik gibt anspruchsvolle Ziele vor, stattet die Bahn aber nur halbherzig mit den nötigen Mitteln aus. Dass mancher in der Bahnetage sich deswegen in die Vorwärtsverteidigung begibt und die Digitalisierung der Sicherungstechnik in Frage stellt, mag aus Sicht der unter Druck stehenden Bahnoberen gerade noch nachvollziehbar sein. Dass sich der Bund als alleiniger Eigentümer ein solches Gebaren aber gefallen lässt, zeigt, wie wenig Interesse am Bahnverkehr in Berlin besteht. Dabei wären klare Ansagen dringend nötig. Die vollkommen verkorkste Reform, bei der die fürs Netz und für die Bahnhöfe zuständige Sparten des DB-Konzerns in eine vermeintlich gemeinwohlorientierte Gesellschaft überführt worden sind - bei Licht betrachtet wechselt nur der Namen auf den Klingelschildern - zeigt, dass es der Politik nicht wirklich ernst ist mit der Neuausrichtung der Bahn."/yyzz/DP/he