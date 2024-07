ROUNDUP 3: Harris startet mit Rückenwind in den Wahlkampf

(Neu: Details)

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsidentin Kamala Harris startet mit viel Rückenwind als mögliche Ersatzkandidatin für Joe Biden in den Präsidentschaftswahlkampf. Die 59 Jahre alte Demokratin hat laut Schätzungen von US-Medien derzeit die Unterstützung von genügend Delegierten der Demokraten, um als Kandidatin ihrer Partei nominiert zu werden. Zudem gelang es ihr nach Angaben ihres Teams, seit dem Rückzug ihres Chefs eine Rekordsumme an Spenden einzusammeln. US-Präsident Biden meldete sich am Montag mit einem unterstützenden Überraschungsanruf aus der Corona-Isolation zu Wort.

Harris will bei der Wahl am 5. November als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gegen den Republikaner Donald Trump antreten. Biden hatte sich am Sonntag nach immensem Druck aus den eigenen Reihen aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückgezogen.

Die große Unterstützung für Harris weckt bei den Demokraten die Hoffnung auf eine langersehnte Wende im Wahlkampf gegen Trump. Wichtige Parteimitglieder, unter anderem Top-Demokratin Nancy Pelosi, stärkten ihr öffentlich den Rücken. Die Unterstützung der beiden demokratischen Spitzen im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, stand noch aus. Sie machten deutlich, Harris zunächst persönlich treffen zu wollen.

Unterdessen läuft sich Harris für den Wahlkampf warm. Ihre erste richtige Wahlkampfreise in der neuen Rolle sollte sie am Dienstag nach Wisconsin führen. Der Bundesstaat im Nordosten der USA gehört zu den strategisch immens wichtigen "Swing States", bei denen nicht schon im Vorfeld feststeht, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird.

Ob Harris Trump schlagen kann, ist offen. Viele Demokraten hoffen darauf, dass sie zumindest verhindert, dass die Republikaner am Ende auch beide Kammern des US-Parlaments kontrollieren - denn bei der Wahl im Herbst werden auch alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie rund ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben.

Medien: Genug Delegierte stellen sich hinter Harris

Spätestens beim Nominierungsparteitag der Demokraten vom 19. bis zum 22. August in Chicago könnte Harris zur Kandidatin gekürt werden. Bereits jetzt haben etliche Delegierte angekündigt, der Empfehlung Bidens zu folgen und ihre Stimme der Vizepräsidentin zu geben.

Um als Kandidatin gekürt zu werden, benötigt Harris etwas weniger als 2000 Delegiertenstimmen. Diese Hürde hat sie Schätzungen verschiedener US-Medien zufolge erreicht. Harris bedankte sich in einer Stellungnahme bei den Delegierten. "Ich freue mich darauf, die Nominierung bald offiziell anzunehmen", hieß es darin.

Pelosi unterstützt Harris "offiziell, persönlich und politisch"

Die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, hatte sich zuvor "offiziell, persönlich und politisch" hinter Harris gestellt. Die 84-Jährige hat weiterhin großen Einfluss in der Partei - in der Debatte um Bidens Eignung für eine zweite Amtszeit galt sie als wichtige Stimme.

Biden hatte seine Stellvertreterin Harris unmittelbar nach seinem Rückzug am Sonntag als Ersatzkandidatin vorgeschlagen. Weitere Parteigrößen sprachen sich danach zügig für sie aus - darunter vor allem die ebenfalls als mögliche Bewerber gehandelten Gouverneure Gavin Newsom (Kalifornien), Josh Shapiro (Pennsylvania) und Roy Cooper (North Carolina).

Harris-Wahlkampfteam verkündet Rekordspenden

Nach Angaben ihres Wahlkampfteams vom Montag hat Harris binnen 24 Stunden rund 81 Millionen US-Dollar (rund 75 Millionen Euro) an Spenden für ihren Wahlkampf sammeln können. Dabei handele es sich um die höchste Summe, die jemals in dieser Zeitspanne von einem möglichen Kandidaten oder eine Kandidatin gesammelt worden sei, hieß es. Die 81 Millionen US-Dollar sollten demnach in eine bereits mit rund 240 Millionen US-Dollar gefüllte Kasse (rund 221 Millionen Euro) fließen.

Biden meldet sich mit Überraschungsanruf

Biden hatte seine Amtsgeschäfte in den vergangenen Tagen von seinem Privathaus in Rehoboth Beach aus geleitet und von dort auch seine Mitteilung über den Rückzug aus dem Wahlkampf verschickt. Zeitnah wurde seine Rückkehr nach Washington erwartet.

Am Montag sorgte der 81-Jährige mit einem Überraschungsanruf für Aufsehen. Biden ließ sich telefonisch zu Harris' erstem Besuchs als mögliche Ersatzkandidatin in der Wahlkampfzentrale der Demokraten in Wilmington im Bundesstaat Delaware zuschalten. "Ich möchte dem Team sagen: Umarmt sie. Sie ist die Beste", sagte er. Es war seine erste öffentliche Äußerung seit seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen.

Er sei sich darüber im Klaren, dass die Nachricht über seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur für das Wahlkampfteam "überraschend und schwer zu verkraften" gewesen sei. Er denke aber, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlkampfwochen kündigte Biden an, "komplett involviert" zu sein. Er werde mit Harris Wahlkampf machen und sei auch entschlossen, in seiner noch verbleibenden Amtszeit "so viel wie möglich zu erreichen, sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik".

Nach Angaben seines Leibarztes befindet sich Biden auf dem Weg der Besserung. Offen blieb zunächst, ob es in Washington zu dem eigentlich erwarteten Treffen zwischen Biden und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kommen würde. Netanjahu will am Mittwoch vor beiden Kammern des US-Kongresses eine Rede halten und ist deshalb in die US-Hauptstadt gereist.

Harris gewährt Einblick in Wahlkampfstrategie

Harris selbst ließ bei dem Auftritt durchblicken, wie sie sich als Gegenkandidatin zu Trump präsentieren würde - und nahm Bezug auf Trumps Verurteilung in einem Strafverfahren. Sie habe als Staatsanwältin in Kalifornien mit Verbrechern aller Art zu tun gehabt, sagte sie. "Verbrecher, die Frauen missbraucht, Betrüger, die Verbraucher abgezockt und Schwindler, die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben", sagte sie. "Hört mir also zu, wenn ich sage, dass ich Typen wie Donald Trump kenne."/gei/DP/ngu