Auto in Moskau explodiert - Opfer möglicherweise Geheimdienst-Offizier

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - In Moskau sind bei einem mutmaßlichen Anschlag mit einem Sprengsatz zwei Menschen verletzt worden.

In einem Wagen vom Typ Toyota Land Cruiser sei es zu einer Explosion gekommen, kurz nachdem ein Mann und eine Frau in das Fahrzeug eingestiegen waren, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch. Dem Mann seien dabei die Füße abgerissen worden. Fünf weitere Autos seien durch die Wucht der Detonation beschädigt worden.

Das Innenministerium in Moskau bestätigte zunächst nur eine Explosion im Norden der Hauptstadt. Im Baza-Kanal auf dem Kurznachrichtendienst Telegram hieß es, ein Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU sei zerfetzt worden. Reuters konnte die Angaben zunächst nicht überprüfen.

(Berichterstattung durch Reuters; Bearbeitung durch Hans Busemann, redigiert von Kerstin Dörr)