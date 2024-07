TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: SGS, Halbjahreszahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Q2-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:35 FRA: Forvia, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen (9.00 h Pk) 08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 09:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen 09:30 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q2-Zahlen 10:00 DEU: Südwest-Sparkassen, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Cherry, Hauptversammlung 12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 15:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Q3-Zahlen FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz ITA: Saipem, Halbjahreszahlen LUX: Eurofins Scientific, Q2-Zahlen USA: International Paper, Q2-Zahlen USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen USA: Align Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24 08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/24 09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/24 16:00 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 12:30 DEU: Sommer-Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlin EUR: Europäische Kommission legt voraussichtlich jährlichen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in der EU vor HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 1. Tag, Budapest USA: Israels Ministerpräsident hält Rede vor dem US-Kongress, Washington

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi