Aktien Asien/Pazifik: Märkte fangen sich nach jüngsten Verlusten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Freitag keine klare Tendenz herausgebildet. Nach den deutlichen Verlusten der Vortage hielten sich die Veränderungen dabei in Grenzen. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik unterdessen im Minus.

Japanische Aktien neigten weiterhin zur Schwäche. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Verbraucherpreise für den Großraum Tokio. Der Anstieg habe den Erwartungen entsprochen, wobei die Preise aber den dritten Monat in Folge gestiegen seien. Dies sei vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen, dass die japanische Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, erfolgt. Der Yen habe sich zum Dollar unterdessen auf dem am Vortag markierten 12-Wochen-Hoch stabilisiert. Der Nikkei 225 verlor 0,53 Prozent auf 37.667,41 Punkte.

Besser sah es in Australien aus. Der S&P/ASX 200 gewann 0,76 Prozent auf 7.921,30 Punkte und erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten. Auch südkoreanische Aktien legten nach dem Rücksetzer am Vortag wieder zu.

Überschaubar waren unterdessen die Veränderungen in China. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierten zuletzt wenig verändert.

Taiwans Aktienmarkt holte unterdessen nach der Handelsaussetzung wegen eines Wirbelsturms mit deutlichen Verlusten die jüngste Entwicklung nach./mf/jha/