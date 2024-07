Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,11 Prozent auf 132,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,45 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Eine etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten zum Wochenschluss nach den jüngsten Verlusten belastete die Anleihen etwas. Die am Vortag veröffentlichten und besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA haben der "Risikostimmung etwas auf die Beine geholfen", schreibt Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte an. Gleichzeitig wird der Preisindikator PCE veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an diesem Wert. Die Commerzbank geht von einem moderat nachlassenden Preisdruck aus. Zudem steht das Konsumklima der Universität von Michigan auf dem Kalender./jsl/jkr/jha/