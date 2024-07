Exporterwartungen laut Ifo gesunken - Kaum Anzeichen für Besserung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich leicht eingetrübt.

Die vom Münchner Ifo-Institut ermittelten Exporterwartungen sanken im Juli auf minus 1,7 Punkte, von minus 1,3 Punkten im Juni. "Der Exportwirtschaft fehlt es gegenwärtig an Dynamik", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Freitag. Es gebe wenige Anzeichen für eine substanzielle Besserung.Einen Zuwachs beim Exportgeschäft erwarten die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten und Elektronikprodukten sowie die Getränkehersteller. Auch die Möbelindustrie geht von steigenden Auslandsumsätzen aus, aber etwas weniger stark im Vergleich zum Vormonat. Die Chemie-Industrie sowie die Gummi- und Kunststoffhersteller erwarten ein konstantes Exportgeschäft. Die Automobilindustrie erleidet laut den Münchner Forschern einen Rückschlag: Hier wird mit weniger Exporten gerechnet. Gleiches gilt für den Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübte sich im Juli den dritten Monat in Folge ein und sendete damit ein negatives Konjunktursignal, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts unter rund 9000 Führungskräften hervorging. Die deutsche Wirtschaft steckt nach Einschätzung von Ifo-Präsident Clemens Fuest in der Krise fest.

