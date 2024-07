IRW-News: HYTN Innovations Inc.: HYTN notiert am OTC Pink Market

IRW-PRESS: HYTN Innovations Inc.: HYTN notiert am OTC Pink Market

Vancouver, British Columbia - 29. Juli 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF), HYTN oder das Unternehmen, ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens mit Wirkung zum 29. Juli 2024 am OTC PINK Market (OTC PINK) zum Handel unter dem Börsensymbol HYTNF aufgenommen wurden.

Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN, erklärt: Wir von HYTN freuen uns sehr, dass unser Unternehmen mit der Aufnahme am OTC Market nun für noch mehr Anleger sichtbar und zugänglich wird. Dieser Meilenstein zeugt von HYTNs Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum und Wertschöpfung im Sinne der langfristigen strategischen Ziele unserer Organisation.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Börsennotierungen der Stammaktien des Unternehmens an der kanadischen Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol HYTN und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Börsenkürzel 85W0 aufrecht bleiben.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: (i) den Handel des Unternehmens am OTC PINK- Market. (ii) die Verbesserung der Sichtbarkeit des Unternehmens für ein breiteres Spektrum von Investoren. (iii) die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der CSE und FWB gehandelt. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: das Versäumnis des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu erwirtschaften, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; das Versäumnis des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

