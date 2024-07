TAGESVORSCHAU: Termine am 30.7.2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Fuchs, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Call) 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q2-Zahlen 11:00 GBR: Vodafone, Hauptversammlung 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen 14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.30 h Call) 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahreszahlen FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen GBR: Sage Group, Q3-Umsatz ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen USA: JetBlue, Q2-Zahlen USA: First Solar, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen USA: American Tower, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/24 07:30 FRA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 7/24 09:00 CZS: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/24 10:00 DEU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition, Karlsruhe 10:00 DEU: Pressefrühstück Arbeitgeberverband Pflege zur aktuellen Lage in der Altenpflege, Berlin

