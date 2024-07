Ölpreise kaum verändert nach Vortagesverlusten - Brent-Öl unter 80 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach den Kursverlusten im späten Handel am Vortag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am späten Vormittag 79,84 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 75,84 Dollar.

Zu Beginn der Woche hatten die Ölpreise nach einer Stabilisierung ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage am Nachmittag fortgesetzt. Der Preis für Brent-Öl war zum Wochenauftakt erstmals seit Anfang Juni unter 80 Dollar je Barrel gefallen. Mittlerweile ist der Brent-Preis in den vergangenen vier Wochen um etwa sechs Dollar je Barrel gefallen.

Unter anderem sind es Sorgen vor einer schwachen Nachfrage in China, die auf den Ölpreisen lasten. Zuletzt hatte es mehrfach enttäuschende Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gegeben.

"Die Schwäche beim Ölpreis überrascht angesichts der deutlich gestiegenen politischen Spannungen im Nahen Osten", kommentierten Experten der Dekabank die jüngste Preisentwicklung. Die Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens bleibt ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Nach einem Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen kündigte das Land eine harte Reaktion an. Gleichzeitig laufen diplomatische Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah.