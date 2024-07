Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Olympioniken

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Olympioniken:

"Die Sportler schaffen es, auf Ziele hinzuarbeiten, die die allermeisten Menschen für unerreichbar halten würden. Eine Vision treibt sie an: Sie wollen in ihrer Disziplin zu den Besten der Welt gehören. Oder, wie im Fall Malaika Mihambo, gleich selbst die Weltbeste sein. Zu diesem Kreis der Weltbesten gehören auch viele deutsche Unternehmen. Weit mehr als tausend Weltmarktführer gibt es hierzulande, gegründet und aufgebaut von Menschen, die in ihrem Segment Weltspitze sein wollten. Derzeit ist von dieser Unerschrockenheit aber nicht mehr viel zu spüren. Viele Wirtschaftslenker zaudern, halten Investitionen zurück, stellen Schlüsseltalente nicht ein. (.) Angst hilft in dieser Problemlage aber nicht. Es braucht etwas anderes: ein schillerndes Ziel, für das es sich lohnt, sich diesen Härten zu stellen."/yyzz/DP/he