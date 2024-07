Spaniens Wirtschaft wächst weiter stark - BIP-Plus von 0,8 Prozent im Frühjahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Spaniens Wirtschaft hält ihr Wachstumstempo hoch.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten April bis Juni um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag mitteilte. Zu Jahresbeginn war beim BIP ebenfalls ein Plus von 0,8 Prozent herausgesprungen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten für das zweite Quartal lediglich mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent gerechnet.

Die EU-Kommission traut Spanien in ihrer jüngsten Prognose für 2024 rund 2,1 Prozent Wachstum zu. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone, die von einem Tourismus-Boom profitiert, dürfte nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo bis 2027 jährlich um durchschnittlich über zwei Prozent zulegen.

