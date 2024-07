WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 12. August 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Fuchs, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Call) 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen (9.00 h Call) 07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 07:30 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q2-Zahlen 11:00 GBR: Vodafone, Hauptversammlung 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen 13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen 14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung 17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.30 h Call) 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahreszahlen FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen GBR: Sage Group, Q3-Umsatz ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen USA: JetBlue, Q2-Zahlen USA: First Solar, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen USA: American Tower, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/24 07:30 FRA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 7/24 09:00 CZS: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/24 10:00 DEU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig) 11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition, Karlsruhe 10:00 DEU: Pressefrühstück Arbeitgeberverband Pflege zur aktuellen Lage in der Altenpflege, Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert) 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 h Analystencall) 06:55 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 07:00 CHE: Inficon, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SNB, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 h Pressecall, 8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 22:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen FRA: Legrand, Halbjahreszahlen GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen USA: BorgWarner, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers BGR: Zentralbank, Zinsentscheid JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/24 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/24 08:00 DEU: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote) 6/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/24 14:15 USA: ADP Beschäftigung 7/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Kommission Straßengüterverkehr übergibt Abschlussbericht an Bundesverkehrsminister Volker Wissing + 10.40 h Pressestatements Bundesverkehrsminister Wissing, Geschäftsführer Deutsches Verkehrsforum e. V. (DFV) Florian Eck und Vorstandssprecher Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e. V. (BGL) Dirk Engelhardt ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (7.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailiert) 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (8.30 h Pk) 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni und erstes Halbjahr 2024 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conocophillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen ITA: Ferrari, Q2-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen USA: Moderna, Q2-Zahlen USA: Cummins, Q2-Zahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen USA: Biogen, Q2-Zahlen USA: ResMed, Q4-Zahlen USA: Snap Inc., Q2-Zahlen USA: Kfz-Absatz, 7/24 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/24 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk mit Vorstellung der Ergebnisse des jährlichen «Energiewende-Barometer der IHK-Organisation» u.a. mit dem stellvertretenden DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, Berlin Themen sind u.a.: Wie stark beeinflussen die energiepolitischen Rahmenbedingungen Abwanderungspläne der Industrie ins Ausland? Was sind die größten Transformationshemmnisse? HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:05 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen 12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 7/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/24 10:00 ITA: Industrieproduktion 6/24 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/24 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 h PK, 9.30 hAnalystencall) 07:00 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Wastec, halbjahreszahlen 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 22:05 USA: Adtran, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q2-Zahlen USA: Avis Budget Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 7/24 (endgültig) 03:45 CHN: PMI Dienste 7/24 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 7/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 7/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix, Investorvertrauen 8/24 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 6/24 15:45 USA: S&P PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 7/24 SONSTIGE TERMINE 12:15 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besucht im Rahmen einer Bürgerdialogtour Potsdam ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Oerlikon, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 h PK, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 22:01 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen USA: Baxter International, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 7/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 6/24 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 6/24 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 6/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 6/24 11:00 ITA: Handelsbilanz 6/24 14:30 USA: Handelsbilanz 6/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Dialogveranstaltung «Sag mal, Sachsen ...» mit Sozialministerin Petra Köpping und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Chemnitz ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 JPN: Mazda, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Kontron, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank Q2-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Süss Microtec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystencall) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen 07:40 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:40 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q2-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Honda, Q1-Zahlen 09:00 JPN: Softbank, Q1-Zahlen 13:00 USA: New York Times, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen USA: Lyft, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid CHN: Handelsbilanz 7/24 07:00 JPN: Frühindikatoren 7/24 (vorab) 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/24 08:30 HUN: Industrieproduktion 6/24 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/24 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 06:45 DEU: Basler, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (13.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal Bank Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Knaus-Tabbert, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Synlab, Q2-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Instone, Halbjahresahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Bike24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (8.30 h Pk) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (8.30 h Analystencall) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SNP Schneider Neureither, Halbjaheszahlen 08:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2024 22:00 USA: News Corp, Q4-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Gilead Sciences, Q2-Zahlen USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/24 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/24 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/24 08:30 CHE: BFS: Arbeitsmarktindikatoren 2024 13:00 IRL: Verbraucherpreise 7/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:20 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:35 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 LUX: RTL, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 7/24 03:30 CHN: Verbraucherpreise 7/24 07:00 FIN: Industrieproduktion 6/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) 08:00 SWE: Industrieaufträge 6/24 09:00 AUT: Industrieproduktion 6/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 7/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/24 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/24 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/24 08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/24 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Um das Netz für die Einspeisung erneuerbaren Strom zu ertüchtigen, modernisiert Netzbetreiber Amprion eine Umspannanlage, Lingen ----------------------------------------------------------------------------------------

