EQS-HV: DriveLock SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.09.2024 in Residenzstr. 18, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Präsentation aktueller Geschäftsverlauf Der Vorstand wird detaillierte Informationen zum aktuellen Geschäftsverlauf und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft präsentieren. Dementsprechend erfolgt zu Tagesordnungspunkt 5 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung. Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023/24 liegen ab Einberufung der Hauptversammlung neben den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Büro Arved von Stackelberg) auch in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstraße 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache mit Herrn Christian Plangger (E-Mail: plangger@nordwindcapital.com, Telefon: +49 (89) 29 19 58-0) für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Verlangen kostenfrei mit separater Post zugesandt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind diejenigen Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Aktionäre können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Nach § 17 Abs. 4 der Satzung kann Bevollmächtigter nur ein anderer Aktionär (oder dessen Vertreter), ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter oder ein beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteter Angehöriger eines rechts-, steuer- oder wirtschaftsberatenden Berufs sein. Sofern der Aktionär keine natürliche Person ist, ist ferner die Vertretung durch einen Angestellten des Aktionärs zulässig. Die Vollmacht muss nach § 19 Abs. 3 der Satzung jeweils schriftlich, per Telefax oder in Textform per E-Mail erteilt werden. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die diesjährige Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären mit der Hauptversammlungseinladung zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Freitag, den 13. September 2024 (eingehend), an folgende Anschrift zu übermitteln: Nordwind Capital GmbH

E-Mail: plangger@nordwindcapital.com Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG können der Gesellschaft per Post unter der Anschrift Landsberger Str. 396, 81241 München, oder per Telefax unter der Nummer +49 (89) 29 19 58 58, oder per E-Mail unter der Adresse plangger@nordwindcapital.com übersandt werden. Sie werden nur unter den in § 126 AktG näher bezeichneten Voraussetzungen zugänglich gemacht. Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals betragen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG und § 122 Abs. 2 AktG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 23.08.2024 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.