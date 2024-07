Militärischer Arm der Hamas droht mit Rache für Tötung Hanijas

GAZA (dpa-AFX) - Nach dem gewaltsamen Tod von Hamas-Führer Ismail Hanija droht der militärische Flügel der Organisation mit Rache. "Dieses reine Blut wird sicherlich nicht umsonst geflossen sein", hieß es in einer Stellungnahme des militärischen Arms der Hamas, der sogenannten Kassam-Brigaden, auf Telegram. Der Anschlag auf Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran werde große Auswirkungen auf die gesamte Region haben. Israel werde den Preis für die Tat bezahlen "an jedem Ort, den die Hände unserer Mudschahedin erreichen", so die Drohung der Kassam-Brigaden.

Die Kassam-Brigaden und verbündete Milizen haben mit dem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober den Gaza-Krieg ausgelöst. Erst vor kurzem hat Israel den Chef der Brigaden in Chan Junis getötet.

Die Hamas hat in einer Mitteilung Israel verantwortlich für die Tötung von Hanija gemacht. Eine offizielle Reaktion Israels gibt es bisher nicht.