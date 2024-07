OTS: Brite Payments / Brite Payments über erstes Halbjahr 2024: Wachstum, ...

Brite Payments über erstes Halbjahr 2024: Wachstum, Marktexpansion und Auszeichnungen der Branche (FOTO) Stockholm (ots) - Brite Payments (https://britepayments.com/de/) , eines der führenden FinTechs für Pay-by-Bank-Zahlungen (A2A), hat im vergangenen Halbjahr einige Meilensteine erreicht, insbesondere mit dem Eintritt in den deutschen Markt, und seine Marktpositionierung gestärkt. Deutsche Marktexpansion und Marktinsights Gegründet in Schweden im Jahr 2019 hat das Fintech-Unternehmen im zweiten Quartal 2024 die deutsche Marktexpansion (https://britepayments.com/de/resources /neuigkeiten/brite-payments-launcht-instant-payments-produkt-in-deutschland/) eingeleitet. Vor allem in Deutschland gibt es großes Potenzial für eine umfassende Akzeptanz für die "Pay by Bank"-Lösung von Brite Payments. Darauf deutet zum einen die Vertrautheit mit bankbasierten Online-Zahlungsmethoden, zum anderen die vergleichsweise geringe Marktdurchdringung von (Kredit-)Karten hin. Dies unterstreicht auch eine kürzlich von Brite Payments und YouGov durchgeführte Studie (https://britepayments.com/de/resources/artikel/instant-eco nomy-das-sind-die-wichtigsten-verbrauchertrends-2024/) : Die Verbraucher in Deutschland nennen Sicherheit (83,5 %) und Benutzerfreundlichkeit (77,8 %) als entscheidende Faktoren bei der Wahl einer Zahlungsmethode. "Die Einführung von Brite Instant Payments in Deutschland ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen. Unser vollständiges Produktportfolio ist nun in der größten Volkswirtschaft der EU verfügbar - einem Markt mit erheblichem Potenzial" , fügt Lena Hackelöer, Gründerin und CEO von Brite Payments hinzu, " Wir werden unsere Produktabdeckung im Laufe des Jahres 2024 weiter ausbauen, wozu wir dank unserer gestärkten Entwickler- und Sales-Teams sowie einer Reihe wichtiger Neueinstellungen in der Lage sind. Alle Voraussetzungen sind gegeben, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben." Personelle Verstärkung und Auszeichnungen Personelle Verstärkung erhielt Brite durch die Ernennung von Luke Trayfoot zum Chief Commercial Officer (https://britepayments.com/resources/news/luke-trayfoot -chief-commercial-officer-cco/) im April 2024. Trayfoot, der zuvor erfolgreich bei PayPal und Mangopay Vertriebsteams aufgebaut hat, verfügt über ein tiefes Verständnis des Payment-Sektors und ist erfahren in der Internationalisierung von Unternehmen. Zusätzlich investiert Brite in den Ausbau seines eigenen Instant-Zahlungsnetzwerks, Brite Instant Payment Network (https://britepayments. com/de/resources/neuigkeiten/brite-instant-payments-network-ermoglicht-europaisc he-open-banking-zahlungen-in-echtzeit/) . Die jüngste Finanzierung über 60 Millionen Dollar (https://britepayments.com/de/ resources/neuigkeiten/brite-payments-erhalt-60-millionen-dollar-finanzierungsrun de/) und eine Reihe von Branchenauszeichnungen unterstreichen die Vorreiterrolle von Brite Payments: - Retail Systems Awards - Alternative Payments Solution & Payments Innovation Awards - PayTech Awards - Tech of the Future: Account-to-Account Payments - Hustle Awards - Most Successful Scaleup Lena Hackelöer, Gründerin und CEO von Brite, hat zudem individuelle Auszeichnungen wie "Director of the Year" bei den Europe FinTech Awards erhalten und zählt zu den OMR 50 des Jahres 2024. Brite Payments wurde außerdem in die Sifted B2B SaaS "Rising 100" aufgenommen. "Im Fintech-Sektor besteht Einigkeit, dass Pay by Bank mit der zunehmenden Reife des Open Banking als Katalysator einen Wendepunkt erreicht" , sagt Lena Hackelöer, "Unsere jüngsten Branchenauszeichnungen bestätigen, dass Brite Payments als eines der Unternehmen wahrgenommen wird, welches an der Spitze dieser Entwicklungen steht. Ein Grund ist, dass die Akzeptanz von A2A Payments zunehmend schneller voranschreitet und wir das richtige Gleichgewicht zwischen Händlernutzen und erstklassigem Endverbrauchererlebnis gefunden haben." Über Brite Brite Payments ist ein Fintech-Unternehmen der zweiten Generation mit Sitz in Stockholm. Das Unternehmen nutzt die Open-Banking-Technologie, um Account-to-Account-Zahlungen (A2A-Zahlungen) zwischen Verbraucher:innen und Online-Händler:innen in Echtzeit zu verarbeiten. Bei Brite ist keine Anmeldung oder Angabe von Kreditkartendaten erforderlich, da sich die Verbraucher:innen mit den üblichen Identifizierungsmethoden ihrer Bank authentifizieren. Das Unternehmen ist derzeit auf 27 Märkten in Europa tätig und verbindet 3.800 Banken in der EU in seinem Netzwerk. Pressekontakt: PIABO Communications Anna-Maria Brühne Mail: mailto:brite@piabo.net Tel: +49 160 3014 824 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175881/5834101 OTS: Brite Payments