OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / dpa stockt Beteiligung an ...

dpa stockt Beteiligung an Finanznachrichtenagentur Alliance News auf (FOTO) Hamburg (ots) - Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg, hat ihre Anteile an der Londoner Finanznachrichtenagentur Alliance News Ltd von rund 3,9 auf 10,7 Prozent aufgestockt. Gleichzeitig hat die nationale britische Nachrichtenagentur PA Media Group, London, ihre Anteile im gleichen Ausmaß angehoben, so dass die beiden Nachrichtenagenturen nun rund 21 Prozent an der Gesellschaft halten. Beide Unternehmen sind im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten. Tom Waite, Gründer und Geschäftsführer von Alliance News, bezeichnet die verstärkte Verbindung zu dpa und PA Media als wichtigen Schritt. "Es ist großartig, dass dpa und PA ihre Beteiligung an unserem Unternehmen und ihre Mitwirkung an unserer zukünftigen Ausrichtung in dieser entscheidenden Phase unserer Entwicklung ausbauen. Wir arbeiten zunehmend mit der dpa und ihren beiden Finanznachrichtenagenturbeteiligungen dpa-AFX in Frankfurt und AWP in Zürich zusammen, um unsere globale Finanzberichterstattung auszubauen." Die dpa hält seit 2017 Anteile an der Alliance News. Peter Kropsch, CEO der dpa-Gruppe, betont: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Beteiligung, Alliance News hat sich sehr gut entwickelt und passt ausgezeichnet zu den Aktivitäten der dpa-Gruppe im Markt für Finanzinformationen. Wir freuen uns, Alliance News und ihr Management bei Produktinnovationen und beim Erschließen neuer Märkte zu unterstützen." Emily Shelley, Chief Executive der PA Media Group, fügt hinzu: "Business- und Finanznachrichten werden weiterhin ein wesentlicher Teil der Nachrichtenagenda sein - gerade weil die Unternehmen in Großbritannien, Europa und anderswo unter dem Eindruck des politischen und wirtschaftlichen Wandels agieren. Alliance News hat sich als Informationslieferant für Entscheidungsträger gut positioniert und bietet genau wie PA Media zeitnahen und verlässlichen Journalismus." Über dpa: Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München). Mehr unter http://www.dpa.com/ (deutsch, englisch, spanisch, arabisch) Über Alliance News: Alliance News wurde 2013 gegründet und positionierte sich mit unabhängiger, schneller und verlässlicher Berichterstattung über jedes in London börsennotierte Unternehmen, kombiniert mit den weltweit wichtigsten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik für die Zielgruppe Investoren. 2017 startete Alliance News seinen italienischen Service, der die gleiche umfassende Berichterstattung über alle in Mailand notierten Unternehmen in italienischer Sprache bietet. Es folgten 2018 der Südafrika-Service und 2019 der Global 500-Service. Alliance News ist über eine Vielzahl von führenden Marktdatenanbietern, Content-Aggregationsplattformen und Anlegerinformations-Websites in den USA, Großbritannien, Italien und anderen Ländern verfügbar. Mehr unter https://www.alliancenews.com Über PA Media Group: Die PA Media Group umfasst ein breit gefächertes Portfolio an spezialisierten Medienunternehmen, die in den Bereichen Nachrichten und Information, Technologie und Kommunikationsdienstleistungen tätig sind. Ihr Flaggschiff, PA Media, ist die nationale Nachrichtenagentur Großbritanniens und Irlands. Neben PA Media ist die Gruppe auch die Muttergesellschaft der Bildagentur Alamy, der Kommunikations- und Technikdienstleister Globelynx, Sticky, Hydrogen, StreamAMG, PA TV Metadata, PA Mediapoint und PA Media Academy. Dazu kommen Wettinformationsservices von PA Betting Services und iRace. Die PA Media Group steht im Besitz von 20 Aktionären, hauptsächlich britischen Nachrichten- und Medienunternehmen. Mehr unter http://www.pamediagroup.com Pressekontakt: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH Jens Petersen Leiter Konzernkommunikation +49 40 4113 32843 mailto:pressestelle@dpa.com Alliance News Tom Waite Editor & Chief Executive mailto:thomaslwaite@alliancenews.com PA Media Group Amanda Willard Head of Communications mailto:Amanda.Willard@pamediagroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8218/5834461 OTS: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH