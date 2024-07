OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über ...

Messer schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über 950 Millionen Euro ab (FOTO) Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erstmals einen Schuldschein begeben und damit erfolgreich 950 Millionen Euro bei deutschen und internationalen Investoren platziert. Die Vermarktung des Schuldscheins wurde mit einem anfänglichen Volumen von 300 Millionen Euro gestartet, und Messer konnte aufgrund der sehr guten Nachfrage zu attraktiven Konditionen mehr als das dreifache Volumen abschließen. Die Schuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung abgeschlossen. Die Margen wurden für alle Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt. Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euro verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Nach dem ebenfalls gelungenen US Private Placement im März 2024 haben wir einen weiteren Schritt unserer Take-out-Strategie innerhalb weniger Monate erfolgreich umsetzen können. Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht das sehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeit unseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seine Finanzierungsinstrumente weiter diversifizieren." Arrangiert wurde die Transaktion von BayernLB, Deutsche Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH. Pressekontakt: Diana Buss Senior Vice President Corporate Communications Tel.: +49 2151 7811-251 Mobil: +49 173 540 5045 E-Mail: mailto:communications@messergroup.com Angela Giesen Manager Communications Tel.: +49 2151 7811-331 Mobil: +49 174 328 1184 E-Mail: mailto:communications@messergroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152902/5834585 OTS: Messer SE & Co. KGaA