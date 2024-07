Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Wissings neuen E-Scooter Regeln

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Wissings neuen E-Scooter Regeln:

"Wieso hat Volker Wissing überhaupt Zeit, sich mit E-Scootern zu befassen? Auch fünf Jahre nach der Zulassung ist deren Anteil am Straßenverkehr verschwindend gering, noch kleiner ist nur ihr Beitrag zur Verkehrswende. In Deutschland ersetzen Scooter vor allem Fußmärsche, auch Bus- und Radtouren, aber fast gar keine Fahrten im Auto. Und so genutzt sind sie, schreibt das Umweltbundesamt, "schlecht für Umwelt, Klima und Gesundheit"."/DP/jha