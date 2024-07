ROUNDUP: US-Notenbank bestätigt Zinsen erneut - Vorsichtige Signale für Senkung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Gleichzeitig gab sie jedoch vorsichtige Signale für eine baldige Senkung. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

Auch auf den vorherigen Sitzungen hatte die Fed ihre Zinsen nicht angetastet. Zuletzt war die Spanne im Juli 2023 um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Im Kampf gegen die Inflation erhöhten die Währungshüter die Zinsen stark, nachdem der Leitzins Anfang März 2022 noch zwischen null und 0,25 Prozent gelegen hatte.

Der geldpolitische Ausschuss nahm einige Änderungen in seinem Kommentar zur Zinsentscheidung vor, die auf eine künftige Lockerung der Geldpolitik hinweisen könnten. So wolle man die Risiken für beide Seiten des doppelten Mandats beachten. Zuletzt war in der Mitteilung nur von den Inflationsrisiken die Rede gewesen.

"In den letzten Monaten gab es einige weitere Fortschritte in Richtung des Inflationsziels von zwei Prozent", hieß es weiter in der Erklärung. "Der Ausschuss ist der Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen seiner Beschäftigungs- und Inflationsziele weiter zu einem besseren Gleichgewicht bewegen."

Zuletzt war an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung im September die Zinsen senken könnte. So war die Inflationsrate im Juni auf 3,0 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 hatte diese zeitweise noch gut neun Prozent betragen.

Die Rate liegt derzeit aber immer noch deutlich über dem von der Fed angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent. Gleichzeitig deuten jüngste Daten auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hin.

Die Finanzmärkte reagierten wenig auf die Veröffentlichung. Der Euro gab zum Dollar ein etwas nach und fiel auf ein Tagestief von 1,0802 US-Dollar. Die Kurse von US-Staatsanleihen gaben einen kleinen Teil ihrer vorherigen Gewinne ab. Die Aktienmärkte verteidigten ihre vorherigen Gewinne./jsl/zb/he