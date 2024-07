TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 31. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert) 06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 h Analystencall) 06:55 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 07:00 CHE: Inficon, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SNB, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 h Pressecall, 8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (8.15 h Pk, 13.30 h Analystencall) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz 07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:45 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen 08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 13:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:00 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen FRA: Legrand, Halbjahreszahlen ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen USA: KKR & Co, Q2-Zahlen USA: BorgWarner, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers BGR: Zentralbank, Zinsentscheid JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 6/24 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/24 08:00 DEU: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote) 6/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/24 14:15 USA: ADP Beschäftigung 7/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Kommission Straßengüterverkehr übergibt Abschlussbericht an Bundesverkehrsminister Volker Wissing + 10.40 h Pressestatements Bundesverkehrsminister Wissing, Geschäftsführer Deutsches Verkehrsforum e. V. (DFV) Florian Eck und Vorstandssprecher Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e. V. (BGL) Dirk Engelhardt

