Daimler Truck unter Druck - RBC: 'Reinemachen für Aktienkurs'

Niedrigere Ziele von Daimler Truck für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr sind am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt schlecht angekommen. Der Aktienkurs sackte auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar ab. Zuletzt betrug der Abschlag fast 5 Prozent auf 34 Euro. Vom Rekordhoch von Mitte März bei knapp 48 Euro haben die Papiere des Lkw-Herstellers mittlerweile fast 30 Prozent eingebüßt.

Der Nutzfahrzeughersteller hatte nach dem schwachen zweiten Quartal den Ausblick für das laufende Jahr gekappt. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität machen die Schwaben Abstriche. Mit den bereits Mitte Juli vorgelegten vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal hatte das Management um Chef Martin Daum die Ziele bereits auf den Prüfstand gestellt. Besonders in Asien und Europa sieht es mau aus für den Weltmarktführer von Schwerlast-Lkw.

Daimler Truck habe die Ziele deutlich heruntergeschraubt, schrieb Analyst Nick Housden von der Bank RBC. Er wertete dies als einen "Akt des Reinemachens für den Aktienkurs" mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Die neuen Ziele seinen nun realistischer, was aber auch bedeute, dass das Management sie nun auch erreichen müsse. Für den Experten bleibt Daimler Truck jedoch der Favorit in der Branche. Dafür sprächen eine starke Marktposition in Nordamerika und eine niedrige Bewertung der Aktien.

Nochmals eingetrübt hatte sich die Lage für die Aktien in der vergangenen Woche. Der US-Kontrahent Paccar hatte die Absatzprognose für die wichtigen Märkte USA und Kanada gesenkt. Das hatte den Paccar-Aktien ein dickes Minus eingebrockt und Daimler Truck mit nach unten gezogen. Die Aktien fielen erstmals seit Jahresanfang nachhaltig unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.