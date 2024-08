Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Israel tötet Hamas-Führer

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Israel tötet Hamas-Führer:

"Die iranische Führung wird kaum umhinkommen, mit einem harten Gegenschlag auf die Tötung (.) Ismail Haniyeh[s] (.) zu reagieren. Zu groß ist die Demütigung, die mutmaßlich Israel dem Regime zugefügt hat. (.) Eine schwache Reaktion könnte aus iranischer Sicht als Einladung an Israel verstanden werden, die Führung selbst ins Visier zu nehmen. (.) Nach wie vor gilt, dass Irans Oberster Führer Ali Khamenei kaum ein Interesse an einer unkontrollierten Eskalation haben kann. Sein Land ist Israel, zumal wenn es im Verbund mit den Vereinigten Staaten agiert, militärisch weit unterlegen. (.) Khamenei steht vor dem Balanceakt, Stärke zu demonstrieren, ohne die Kontrolle zu verlieren. Dabei dürfte es einmal mehr auf die Vereinigten Staaten ankommen, die schon in der Vergangenheit hinter den Kulissen Iran im Zaum gehalten haben."/DP/jha