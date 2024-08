Start der digitalen Abstimmung zu Harris-Nominierung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im US-Wahlkampf beginnen die Demokraten an diesem Donnerstag (15.00 Uhr MESZ) mit einer virtuellen Abstimmung, um Kamala Harris zu ihrer Präsidentschaftskandidatin zu nominieren. Wie die Partei mitteilte, soll die Abstimmung bis zum kommenden Montag laufen. Die US-Vizepräsidentin habe sich als einzige Anwärterin für diese virtuelle Kandidatenkür qualifiziert.

Damit soll die 59-Jährige bereits vor dem großen Parteitag der Demokraten Mitte August in Chicago als Frontfrau feststehen. Die Versammlung dort wird dann eher zeremoniellen Charakter haben.

Harris hat bislang nicht verkündet, wen sie als Vizepräsidentschaftskandidaten an ihre Seite holen will. Sobald benannt, will die Demokratin mit dieser Person bereits in der kommenden Woche durch besonders umkämpfte Bundesstaaten, sogenannte Swing States, touren.

US-Präsident Joe Biden hatte seine Stellvertreterin bei seinem Rückzug aus dem aktuellen Wahlkampf als Ersatzkandidatin für die Wahl Anfang November vorgeschlagen. Mit seinem Rückzug werden die Karten nun noch einmal neu gemischt./gei/DP/jha