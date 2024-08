Auswärtiges Amt: Weiterhin Deutsche in russischer Haft

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Moskau und dem Westen sind weiterhin eine "niedrige zweistellige Anzahl an Personen" in Russland inhaftiert, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. In Belarus befinde sich "eine einstellige Zahl Deutscher" in Haft, hieß es aus dem Auswärtigen Amt weiter. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Seit etwa zwei Jahren würden die russischen Behörden Haftbesuche der deutschen Auslandsvertretung bei Gefangenen, die sowohl eine russische als auch eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, verweigern. "Sie behandeln Personen mit russischer und einer weiteren Staatsangehörigkeit ausschließlich als russische Staatsangehörige", hieß es. Das Auswärtige Amt teile diese Auffassung nicht und bemühe sich in allen Fällen "mit Nachdruck" um konsularischen Zugang.

Bei einem umfassenden Gefangenenaustausch wurden am Donnerstag von Russland und Belarus 16 Menschen freigelassen, die unter anderem wegen ihrer Tätigkeiten als Journalisten, Künstler, Oppositionelle oder Aktivisten in Gefangenschaft geraten waren. Im Gegenzug wurden zehn Personen an Moskau übergeben, darunter der verurteilte "Tiergartenmörder" Wadim Krassikow und Spione.

Bei den deutschen Staatsbürgern, die frei kamen, handelt es sich um Rico K., der in Belarus zum Tode verurteilt worden war, sowie um vier Männer, die in Russland festgehalten worden waren./gge/DP/he