Aktien Europa Schluss: Weiter bergab - Tagesverluste aber eingedämmt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Aktienmärkten ist es zum Wochenauftakt den dritten Tag in Folge bergab gegangen. Die Angst vor einer Rezession in den USA, weitere Verluste bei den stark gelaufenen US-Technologieaktien und ein Kurseinbruch der Börse in Tokio belasteten die Stimmung am Montag.

Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre zeitweise noch deutlicheren Verluste im Handelsverlauf eindämmen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,45 Prozent tiefer mit 4.571,60 Punkten. Beim britischen FTSE 100 stand letztlich noch ein Minus von 2,04 Prozent auf 8.008,23 Punkte zu Buche, während der SMI in Zürich um 2,80 Prozent auf 11.543,25 Zähler nachgab./gl/he