dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursrutsch geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte die neue Woche so beginnen, wie die vorige geendet hat: schwach. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 17.497 Punkte. Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der Index allmählich Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt bei 17.399 Punkten. Die Vorgaben sind weiter ungünstig. In New York hatten sich am Freitag die Kursverluste fortgesetzt. In Japan brach der Nikkei am Montag abermals ein.

USA: - TALFAHRT SETZT SICH FORT - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt mit Tempo fortgesetzt. Schwache Arbeitsmarktdaten gaben den tags zuvor hochgekochten Rezessionssorgen weitere Nahrung. Die wachsenden Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschende Quartalsberichte von Intel und Amazon belasteten ebenfalls die Stimmung. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büßte letztlich 1,51 Prozent auf 39.737,26 Punkte ein, womit sich für die abgelaufene Handelswoche ein Verlust von 2,1 Prozent ergibt.

ASIEN: - KURSEINBRUCH IN JAPAN GEHT WEITER - Die Schwäche an den Aktienmärkten in Asien hat sich zum Wochenstart insbesondere in Japan fortgesetzt. Der Anstieg des Yen, mögliche Zinserhöhungen und die trüberen Wirtschaftsaussichten für die USA untergraben dort das Vertrauen der Investoren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beschleunigte am Montag seine Talfahrt und sackte zuletzt um 7,6 Prozent ab. In China war das Bild nicht ganz so trüb. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank leicht um 0,2 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte sogar um 0,2 Prozent zu.

DAX 17661,22 -2,33% XDAX 17702,64 -1,78% EuroSTOXX 50 4638,70 -2,67% Stoxx50 4321,02 -2,62% DJIA 39737,26 -1,51% S&P 500 5346,56 -1,84% NASDAQ 100 18440,84 -2,38%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 135,82 0,46%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0911 1,11% USD/Yen 146,51 -1,92% Euro/Yen 159,89 -0,80%

ROHÖL:

Brent 76,91 0,10 USD WTI 73,53 0,01 USD

/jha/