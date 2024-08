Ölpreise geben weiter nach

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag weiter gesunken. Im Vergleich zum Freitag ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach unten. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Ölpreise belaste.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 76,07 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 76 Cent auf 72,76 Dollar.

Zu Beginn der Woche haben Rezessionssorgen in den USA die Finanzmärkte belastet. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen. Insbesondere ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht der US-Regierung schürte Sorgen über eine Rezession und damit eine geringe Nachfrage am Ölmarkt. Im Juli war die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet. Am Nachmittag steht der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Programm, der weiteren Aufschluss über die Entwicklung der US-Wirtschaft liefern dürfte./jkr/jsl/jha/