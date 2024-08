Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Wagenknecht/ Landtagswahlen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Wagenknecht/ Landtagswahlen:

"Wie schützt man die Republik vor den Rechtsextremisten? Sahra Wagenknecht beantwortet die Frage bestechend einfach: Indem man eine Partei gründet, die ähnlich populistisch tickt wie die AfD, aber eben nicht ganz so extremistisch und ausländerfeindlich. Dazu einen Schuss Sozialpolitik, Kriegs- und Waffengegnerschaft und Zeitgeistiges wie die (.) Genderdebatte. Fertig ist eine Bewegung, die der AfD gerade so viel Stimmen streitig macht, dass Ministerpräsidententräume in weite Ferne rücken. Glaubt man den Umfragen, dann rückt der Osten im Herbst zwar an die Ränder - er bleibt aber regierbar. Was danach wird? Hängt ganz davon ab, ob die nächsten Landesregierungen die Menschen bei ihren Sorgen abholen. Denn Versprechen, wie sie auch das Bündnis Wagenknecht im Falle einer Regierungsbeteiligung wird abgegeben müssen, sind nicht immer wieder erneuerbar. Sie müssen auch eingelöst werden. Nur die AfD zu verhindern ist zu wenig, um im Osten eine blühende Demokratie hervorzuzaubern."/yyzz/DP/he