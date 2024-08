Aktien New York Schluss: Stabilisierung - Anleger greifen wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen greifen wieder zunehmend Käufer zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute am Dienstag nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus. Zum Handelsende stand er 0,76 Prozent im Plus bei 38.97,66 Punkten, womit er aber unter seinem Tageshoch blieb. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 zog letztlich um 1,04 Prozent auf 5.240,03 Punkte an - er hatte zu Wochenbeginn den größten Tagesverlust seit fast zwei Jahren erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich am Dienstag 1,02 Prozent fester mit 18.077,92 Zählern.

Laut Handelsdaten von Goldman Sachs hatten schon zu Wochenbeginn Investoren die Talfahrt insbesondere bei Technologieaktien für Käufe genutzt. "Etliche Hedge-Fonds sehen den Ausverkauf als Kaufgelegenheit", sagte Jonathan Caplis vom Research-Unternehmen Pivotalpath. Die Mehrheit der Anleger, mit der er gesprochen habe, betrachte die aktuellen Probleme als kurzfristig und stimmungsabhängig und nicht als langfristiges Problem der Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen oder gar der Wirtschaft insgesamt. Nach heftigen Verlusten hatten die US-Börsen am Montag klar oberhalb ihrer Tagestiefs geschlossen./gl/he