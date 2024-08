dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.08.2024 - 17.00 Uhr

Eurozone: Umsatz im Einzelhandel sinkt stärker als erwartet

LUXEMBURG - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone haben im Juni stärker als erwartet nachgegeben. Im Monatsvergleich fielen sie um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Im Mai waren die Umsätze noch um 0,1 Prozent gestiegen.

Deutschland: Industrie verzeichnet erstmals im laufenden Jahr mehr Aufträge

WIESBADEN - Lichtblick für die angeschlagene Industrie in Deutschland: Im Juni hat die Branche zum ersten Mal im laufenden Jahr mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang habe im Monatsvergleich um 3,9 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Zuvor war der Auftragseingang in den Industriebetrieben fünf Monate in Folge gefallen.

ROUNDUP/Scholz zieht Schlüsse aus Haushalt-Gutachten: 'Das geht'

BERLIN - Aus dem Urlaub schaltet sich Bundeskanzler Olaf Scholz in den neuen Streit zum Bundeshaushalt 2025 ein - und er zieht andere Schlüsse aus zwei Gutachten als sein Finanzminister. "Es war sinnvoll, die Handlungsoptionen der Bundesregierung gutachterlich überprüfen zu lassen, wie Deutsche Bahn und die Autobahnen im Haushalt finanziell gestärkt werden können. Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens: Das geht", sagte der SPD-Politiker "Zeit Online". Die Bundesregierung werde jetzt vertraulich die nächsten Schritte beraten.

EU-Staaten geben grünes Licht für neue Milliardenzahlung an Ukraine

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben grünes Licht für eine Auszahlung von rund 4,2 Milliarden Euro Finanzhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine gegeben. Es sei wichtig, "die Mittel angesichts der schwierigen Haushaltslage in der Ukraine so schnell wie möglich bereitzustellen", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.

Britische Regierung will Einschränkung von Streikrecht aufheben

LONDON - Die neue Labour-Regierung in Großbritannien will eine von der Vorgängerregierung eingeführte Einschränkung des Streikrechts zurücknehmen. Das umstrittene Gesetz namens "Minimum Service Levels Act" sollte nach Angaben der bei der Parlamentswahl im Juli abgewählten konservativen Ex-Regierung sicherstellen, dass trotz Streiks die Versorgung in Krankenhäusern und anderen Bereichen des öffentlichen Diensts aufrechterhalten bleiben.

Mildes Wetter und Konjunkturschwäche: Energieverbrauch sinkt

BERLIN - Der Energieverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Nach vorläufigen Berechnungen sank der sogenannte Primärenergieverbrauch in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent auf 5.428 Petajoule, wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) am Dienstag in ihrem jüngsten Quartalsbericht mitteilte.

