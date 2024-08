GNW-Adhoc: EZVIZ gewinnt Sustainability Award "Initiative des Jahres" für EZVIZ Green - eine Initiative, die umweltbewusste Innovationen vorantreibt und gleichzeitig die globalen Wälder fördert

^HOOFDDORP, Niederlande, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, ein weltweit

führender Anbieter von Smart-Home-Technologie, feiert sein erfolgreiches Engagement für den Umweltschutz mit dem Gewinn des Sustainability Award 2024 der Business Intelligence Group für seine Initiative EZVIZ Green (https://www.ezviz.com/page/ezviz- green/?utm_source=hq_footer&utm_medium=footer2_3&utm_campaign=web_hq_footer). Diese Initiative verbindet die Mission von EZVIZ, umweltfreundliche Verbrauchertechnologien der nächsten Generation zu entwickeln, mit den Sensibilisierungskampagnen des Unternehmens, die von einem Baumpflanzungsprojekt, dem EZVIZ Global Forest Plan, angeführt werden. Letzteres verwendet den Erlös aus den grünen Produkten, um kontinuierlich lokal nützliche Baumarten auf der ganzen Welt anzubauen. Die Sustainability Awards der Business Intelligence Group sind ein jährlich stattfindendes Programm, das Unternehmen, Produkte, Personen und Initiativen aus verschiedenen Branchen auszeichnet, die Nachhaltigkeit zu einem Kernelement ihrer Geschäftspraktiken gemacht haben. EZVIZ Green gehört zu den 20 Projekten, die als ?Initiativen des Jahres" ausgezeichnet wurden. ?EZVIZ Green ist visionär, wenn es darum geht, einen zukunftsorientierten, intelligenten Lebensstil zu verkörpern und gleichzeitig mit handfesten, greifbaren Maßnahmen Zeichen zu setzen", so Wade Wang, Branding Director von EZVIZ. ?Der Grundstein liegt in unserem Traum von einem einfachen, intelligenten Haus, das sich mit der Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Mit unseren Produkten und Projekten spielt die Initiative nicht nur innerhalb von EZVIZ eine Rolle, sondern wir binden auch Partner und Nutzer ein, um eine größere Wirkung zu erzielen." Als innovationsfreudiges Unternehmen hat EZVIZ Solarenergie in seine renommierten Haussicherheitslösungen integriert. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von batteriebetriebenen Außenkameras und Videotürklingeln an, die mit kompatiblen Solarmodulen betrieben werden können. Das verringert die Abhängigkeit von herkömmlichen Stromquellen und ermöglicht so eine lange Lebensdauer. Die neueste 4K-Solarkameraserie verfügt sogar über integrierte Solarmodule, um den Installationsaufwand und zusätzliche Geräte zu minimieren. Hervorzuheben ist auch, dass EZVIZ eine Produktlinie intelligenter Reinigungsroboter eingeführt hat, die alle recycelte Kunststoffe in ihren Rückplatten verwenden. Der Staubsaugerroboter RE4 Plus wurde für die European Green Awards nominiert, weil er durch sein effektives Design den Einwegmüll reduziert. ?Bei EZVIZ Green geht es darum, durch einen ganzheitlichen Ansatz einen gesunden Kreislauf zwischen Produkten, Menschen und dem Planeten zu schaffen", so Wang. Von 2023 bis 2024 hat EZVIZ die Aussaat von 1.460 Bäumen in zehn Ländern finanziert, die in den ersten zehn Lebensjahren etwa 245,20 t CO? absorbieren sollen. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGu id=33d7a215-09a6-49d6-baff-5d9ffa9d91d3 °