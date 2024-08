Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Ausschreitungen in Großbritannien

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu den Ausschreitungen in Großbritannien:

"Im Kampf gegen Fake News haben die westlichen Demokratien noch keine wirksamen Mittel gefunden. Extremisten schlachten real existierende Integrationsprobleme aus, laden sie mit Hass und Hetze auf. Die Brandstifter und Steinewerfer sind nur eine Minderheit. Aber die Ressentiments, die sie antreiben, dringen in die Mitte der Gesellschaft vor. Das wiederum bestärkt die Integrationsverweigerer. Die Spirale dreht sich immer weiter. Nicht nur auf der Insel. Exzesse wie in Großbritannien sind auch in Deutschland möglich, jederzeit. (.)

In einem angeheizten gesellschaftlichen Klima wirken Onlinemedien wie Brandbeschleuniger, weil sie gerade die Aufwiegler, die Lügen zu Fakten verdrehen und Fakten zu Lügen umdeuten, mit Reichweite belohnen. Länder wie Russland, das einen hybriden Krieg gegen Europa führt, nutzen das aus, fachen Hass und Hetze im Netz weiter an, um die europäischen Demokratien zu schwächen."/yyzz/DP/men