Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Kursrutsch

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zum Kursrutsch an den Börsen

Nun sind die Aktienmärkte keineswegs allein ein Hort für ein paar Zocker, die möglichst schnell zu Geld kommen wollen. Sie sind vielmehr ein Maßstab der am Wirtschaftsleben Beteiligten für die Bereitschaft zu investieren, wovon schließlich die Entwicklung der Wirtschaft in der Zukunft abhängt. Deshalb ist ein Börsencrash durchaus ein Signal für ökonomisches Handeln, beispielsweise bei den Zinsen. Schon werden Stimmen laut, die in den USA angesichts der gewachsenen Konjunkturrisiken eine rasche Zinssenkung fordern. Ähnliche Stimmen dürften bald auch in Europa laut werden und bei der Europäischen Zentralbank schnellere Schritte in Richtung niedrigere Zinsen anmahnen. Und in der Tat wäre, auch angesichts der vergleichsweise niedrigen Inflationsrate, eine solche Reaktion der Währungshüter der EU eine Stütze in einem Markt, in dem der Pessimismus längerfristig die Überhand zu gewinnen droht, was die Weltwirtschaft massiv schädigen könnte./yyzz/DP/zb