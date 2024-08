Aktien Europa Schluss: Kräftige Erholung im Sog der Übersee-Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich nach ihrer jüngsten Stabilisierung am Mittwoch kräftig von ihrer vorangegangenen Talfahrt erholt. Sie folgten damit der guten Kursentwicklung in Asien und den USA. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 2,03 Prozent höher mit 4.668,06 Punkten. Der britische FTSE 100 gewann 1,75 Prozent auf 8.166,88 Punkte. Für den schweizerischen Leitindex SMI ging es um 2,89 Prozent auf 11.843,18 Zähler bergauf.

Geldpolitische Signale aus Japan stießen bei den Anlegern auf ein positives Echo. "Eine kleine Beruhigungspille verabreichte heute der stellvertretende Gouverneur der japanischen Notenbank den immer noch hochnervösen Anlegern rund um den Globus", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Auch wenn er lediglich versprach, bei einer instabilen Marktlage die Zinsen nicht zu erhöhen, führte der in diesem Fall wohl überwiegende Placebo-Effekt zu einem schwächeren Yen und sich weiter erholenden Aktienkursen in Tokio."/gl/zb