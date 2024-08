dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung nach jüngstem Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Die Aktien-Anleger in Deutschland dürften am Mittwoch wieder etwas Mut fassen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 1,1 Prozent höher auf 17.546 Punkte. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht. Aus Japan kamen beschwichtigende Signale von der Notenbank des Landes. Die Zentralbank werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es.

USA: - KURSGEWINNE NACH RUTSCH - An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen greifen wieder zunehmend Käufer zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute am Dienstag nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus. Zum Handelsende stand er 0,76 Prozent im Plus bei 38.97,66 Punkten, womit er aber unter seinem Tageshoch blieb. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 zog letztlich um 1,04 Prozent auf 5.240,03 Punkte an - er hatte zu Wochenbeginn den größten Tagesverlust seit fast zwei Jahren erlitten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich am Dienstag 1,02 Prozent fester mit 18.077,92 Zählern.

ASIEN: - JAPAN ERNEUT ERHOLT - Der Aktienmarkt in Japan hat seine Erholung am Mittwoch nach dem jüngsten Kurseinbruch fortgesetzt. In Tokio legte der bereits am Vortag stark erholte Nikkei-Index für 225 führende Werte zuletzt um 3,2 Prozent zu. Von der Notenbank kamen beschwichtigende Signale. Die Zentralbank des Landes werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen. In China waren die Bewegungen erneut moderater. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,3 Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,2 Prozent gewann.

DAX 17354,32 0,09% XDAX 17366,19 0,02% EuroSTOXX 50 4575,22 0,08% Stoxx50 4256,15 0,50% DJIA 38997,66 0,76% S&P 500 5240,03 1,04% NASDAQ 100 18077,92 1,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,56 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0911 -0,19% USD/Yen 147,53 2,20% Euro/Yen 160,96 2,02%

ROHÖL:

Brent 76,76 0,28 USD WTI 73,50 0,30 USD

