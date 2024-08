Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Ukraine/Verhandlungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Ukraine/Verhandlungen:

"Denn eines ist klar: Verloren hat die Ukraine nicht. Das ursprüngliche, lautstark vorgetragene Ziel der Russen, sie von der Landkarte zu tilgen, liegt in weiter Ferne, und niemand sieht, wie es erreicht werden könnte. Daher hat Selenskyj völlig recht, wenn er keine Zugeständnisse ohne die Zustimmung einer Mehrheit seiner Bevölkerung machen will. Das muss auch die westliche Staatengemeinschaft sehen. Wenn sie ihre Glaubwürdigkeit behalten will, darf es auch niemals zu einer Niederlage kommen, egal wie Wladimir Putin seine im Vergleich zu den einst vorgetragenen Ansprüchen armselige Vorstellung schön reden will."/yyzz/DP/men