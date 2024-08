Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rente

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zur Rente:

"Auf der einen Seite zeigt sich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, wie sehr die deutsche Wirtschaft von der Erfahrung und Sachkompetenz von älteren Mitarbeitern profitieren kann. Auf der anderen Seite ist für einige Menschen der Übergang in den Ruhestand auch ein harter Schnitt, der mit dem Gefühl der Nutzlosigkeit und dem Verlust der Struktur einhergehen kann. Arbeit ist eben mehr als nur Geldverdienen. Sie kann auch sinnstiftend sein und bringt ein soziales Umfeld mit sich. Der Staat täte gut daran, Anreize für Menschen zu setzen, ihre Schaffenskraft auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters in die Gesellschaft einzubringen. Zum wechselseitigen Nutzen."