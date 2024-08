ROUNDUP: Hisbollah gratuliert neuem Hamas-Chef Sinwar

BEIRUT (dpa-AFX) - Die Hisbollah im Libanon hat Jihia al-Sinwar zu seiner Wahl zum Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas gratuliert. Sinwars Ernennung zum Leiter des politischen Büros der Organisation sei Beweis für Israels Versagen, heißt es in einem Statement der Hisbollah. Israel habe sein Ziel - die Tötung von Anführern und Funktionären der Hamas - nicht erreichen können.

Mit der Ernennung Sinwars sende die Hamas außerdem eine "starke Botschaft" an Israel und seine Verbündeten, da die Hamas ihre Entscheidungen geeint treffe und standhaft bleibe. Sie setzte den "Weg des Widerstands und des Kampfes fort".

Auch die proiranischen Huthi im Jemen haben der Hamas zur Ernennung ihres neuen Anführers gratuliert. Ein Sprecher teilte auf X mit, die Huthi beteten, damit Sinwar die "göttliche Unterstützung" erhalte, um der Verantwortung "in dieser historischen Phase in der Konfrontation mit Israel" nachzukommen.

Nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija hat die islamistische Terrorgruppe Sinwar am Dienstagabend zum neuen Anführer der Organisation ernannt. Er lebt an einem unbekannten Ort im Gazastreifen - es wird vermutet, dass er sich in den Tunneln der Organisation unter dem Küstengebiet versteckt hält. Sein Vorgänger Hanija residierte in Katars Hauptstadt Doha und galt als Chefdiplomat der Hamas.

Sowohl die Hisbollah als auch die Huthi sind mit der Hamas im Gazastreifen verbündet. Alle drei sind wiederum Verbündete des Irans./arj/DP/mis