Studie: Flughafen Leipzig/Halle hat gutes Image

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Flughafen Leipzig/Halle besitzt laut einer Forsa-Umfrage in der Bevölkerung ein gutes Image. Demnach empfinden 71 Prozent der Befragten den Flughafen eher als eine Bereicherung, nur sieben Prozent halten ihn "eher für ein Ärgernis". Der Rest gab "weder noch" an oder wusste keine Antwort. Dabei gab es die höchsten Zustimmungswerte im Landkreis Leipzig (78 Prozent) und dem Saalekreis (73 Prozent).

An der Befragung im Auftrag der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) nahmen im Zeitraum vom 24. Juni bis 5. Juli 1059 Menschen aus den Städten Halle und Leipzig sowie aus den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und Saalekreis teil. Gefragt wurde nach der Bedeutung des Flughafens sowie nach der Haltung zu Ausbauplänen und Lärmschutz. 89 Prozent der Menschen, die rund um den Flughafen leben, erkannten in der Umfrage die Bedeutung des Flughafens als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung an.

"Wir haben eine breite Unterstützung der Bevölkerung, es wurden uns aber auch einige Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben", fasste Vorstandsvorsitzender Götz Ahmelmann die Haltung der Bevölkerung in der Region zusammen. In Zukunft wolle man die Transparenz und Kommunikation verbessern aber auch das Angebot für Passagiere erhöhen. Dazu sei man in Gesprächen, betonte Ahmelmann.

Zudem unterstützt eine Mehrheit die Erweiterungspläne des Airports. 57 Prozent äußerten sich offen gegenüber dem geplanten Ausbau, 27 Prozent hatten Bedenken, der Rest keine Meinung. Acht Prozent der Befragten fühlten sich häufig durch Fluglärm gestört, 20 gelegentlich und 70 selten. Die MFAG will 500 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau investieren. Leipzig/Halle ist einer der größten Frachtflughafen Europas. Nach Angaben des Betreibers sind an dem Airport sowie bei ansässigen Unternehmen und Behörden aktuell mehr als 13.000 Menschen beschäftigt./jan/DP/zb