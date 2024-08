APA ots news: Kommunalkredit: Erfolgreicher Taktgeber der grünen Revolution

Weiteres Rekord-Halbjahresergebnis bestätigt Fokus auf Infrastruktur & Energie Wien, 8.8.2024 (APA-ots) - - Neugeschäftsvolumen > EUR 1 Mrd. - Operatives Ergebnis +19 % | EUR 62 Mio. - Cost-Income-Ratio 39 % - Return on Equity nach Steuern 19 % - Investmentgrade-Ratings von S&P und Fitch verbessert - Stärkung des Kapitals um EUR 100 Mio. Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat heute ihr Halbjahresergebnis 2024 veröffentlicht. Dieses unterstreicht einerseits den ungebrochenen Bedarf, in die Energiewende und Diversifizierung der Energieversorgung zu investieren und nachhaltigen Impact für die Gesellschaft zu generieren sowie andererseits die starke Positionierung der Bank am Markt. Mit einem Neugeschäftsvolumen von über EUR 1 Mrd. (H1 2023: EUR 797 Mio.) hat die Bank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance eine exzellente Performance im ersten Halbjahr gezeigt. Das operative Ergebnis nach IFRS konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 % auf EUR 62 Mio. gesteigert werden. Eine Cost-Income-Ratio von 39 % und ein Return on Equity nach Steuern von 19 % wurden erzielt. Die Kernkapitalquote lag per 30. Juni 2024 bei über 17 %, das Kernkapital steht nach der Kapitalstärkung bei EUR 638 Mio. Die Kommunalkredit unterstützte im ersten Halbjahr 2024 wieder eine Vielzahl an nachhaltigen Projekten, darunter die Errichtung von Windpark- und Photovoltaik-Anlagen in Portugal und Ungarn, die Herstellung grünen Aluminiums in Frankreich oder die Finanzierung zukunftsweisender bildgebender Diagnostik im Gesundheitsbereich in Irland. Kommunalkredit-CEO Bernd Fislage: "Wir sind motiviert und fokussiert, unseren Weg bereits seit vielen Jahren erfolgreich fortzusetzen. Das kontinuierliche Wachstum ist Beleg für unser effizientes Geschäftsmodell, stringentes Risikomanagement und Expertise sowie Engagement unserer Mitarbeiter:innen. Gemeinsam haben wir uns das Ziel gesetzt, die grüne Revolution aktiv voranzutreiben." Die Ratingagenturen haben das etablierte resiliente Geschäftsmodell, die kontinuierlich gesteigerte operative Profitabilität, die stabile Liquidität sowie Risikotragfähigkeit und Kapitalstärke in ihren jüngsten Beurteilungen hervorgehoben: Die Investmentgrade-Ratings von S&P Global ("BBB/A-2" | stabiler Ausblick ) und Fitch ("BBB-/F3" | positiver Ausblick) wurden im Frühjahr 2024 angehoben. Das Covered Bond-Rating wurde im Jänner 2024 von S&P bei "A+" bestätigt. Eckpunkte H1 2024 Mit EUR 1.042 Mio. lag das Neugeschäftsvolumen klar über dem des Vergleichszeitraums (EUR 797 Mio.). 35 % der abgeschlossenen Transaktionen entfielen auf die Sektoren Energie & Umwelt bzw. Natural Resources, 26 % auf Kommunikation & Digitalisierung, gefolgt von 23 % für Soziale Infrastruktur. Deutschland, Frankreich und Großbritannien waren in den ersten sechs Monaten 2024 die wichtigsten Märkte. Die diversifizierte Refinanzierungsstrategie der Kommunalkredit wurde im ersten Halbjahr weiterverfolgt; die Refinanzierungsquellen blieben im Bereich von Retail- und Wholesale-Einlagen bzw. Direktgeschäft mit Firmenkunden stabil. Einlagen von Privatkunden über die Online-Veranlagungsplattform KOMMUNALKREDIT INVEST lagen zum 30. Juni 2024 bei EUR 2.122 Mio.; Einlagen über KOMMUNALKREDIT DIREKT von Kommunen sowie Einlagen von Firmenkunden/Institutionellen bei EUR 1.026 Mio. Zudem hat die Bank im ersten Halbjahr eine öffentliche Senior Preferred-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Volumen von EUR 300 Mio. bei institutionellen Investoren platziert und in einem weiteren Schritt um EUR 100 Mio. auf EUR 400 Mio. aufgestockt. Ergebniskennzahlen H1 2024 der Kommunalkredit Gruppe nach IFRS Das operative Ergebnis (Konzernperiodenergebnis vor Steuern, ohne Kreditrisiko-, Bewertungs- und operatives Verkaufsergebnis aus Infrastruktur-/Energiefinanzierungen) stieg um 19 % auf EUR 62 Mio. ( H1 2023: EUR 52 Mio.). Die Cost-Income-Ratio lag bei 39 %; der Return on Equity nach Steuern bei 19 %. Das Zinsergebnis stieg um 10 % auf EUR 90 Mio. (H1 2023: EUR 82 Mio.), das Provisionsergebnis auf EUR 2 1Mio. (H1 2023: EUR 15 Mio.). Eigentümerwechsel Der im Februar 2023 angekündigte Kontrollwechsel der Eigentümer wurde nach positivem Bescheid der österreichischen und europäischen Behörden am 15. Juli 2024 vollzogen. Die zum schwedischen Investor Altor gehörende Green Opera Finance BidCo AB hat 99,8 % der Anteile übernommen, die bisherigen Gesellschafter haben sich zu je 9,9 % an der Käufergesellschaft indirekt beteiligt. Die Stärkung des Kapitals um EUR 100 Mio. wurde am 29. Juli 2024 durchgeführt, um die Kommunalkredit auf ihrem Wachstumspfad zu unterstützen. Ausblick In volatilen Zeiten, geprägt von globalen geopolitischen Krisen und herausfordernden makroökonomischen Bedingungen, muss eines klar sein: Es braucht jetzt Investments für und in die Zukunft. Die dringend notwendige Energiewende, Dekarbonisierung der Wirtschaft und Digitalisierung bedürfen einer breiten Diversifikation der Finanzierungsformen und Geldgeber über Branchen, Regionen, Industrien und Assetklassen. Seit der Neuausrichtung 2015 wächst die Kommunalkredit kontinuierlich und treibt nachhaltige Projekte und Investitionen hinsichtlich europäischer und nationaler Klima- und Energieziele, den raschen Ausbau von Digitalisierungs- und Kommunikationsprojekten sowie sozialer Infrastruktur voran. "Wir sind Wegbereiter bei Planung, Entwicklung, Finanzierung und Realisierung nachhaltiger Projekte und innovativer Technologien. Gemeinsam mit unserem neuen Mehrheitseigentümer Altor wollen wir der European Green Transition Financing Champion werden und mit dem EUR 100 Mio.-Kapitalzuschuss Skalierungseffekte nutzen, um die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft noch gezielter zu unterstützen" , so Fislage. Der Halbjahresfinanzbericht 2024 der Kommunalkredit ist ab sofort verfügbar unter https://www.kommunalkredit.at/investor- relations/finanzberichte Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communications Telefon: + 43 1 31631 153 bzw. +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at