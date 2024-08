IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Ende der Europatour 2024: GAC Motor entzündet das Olympische Feuer der Leidenschaft

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Ende der Europatour 2024: GAC Motor entzündet das Olympische Feuer der Leidenschaft

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 8. August 2024 / Während die Olympischen Spiele in Paris mit den beeindruckenden Leistungen der Athleten überall auf der Welt für Begeisterung sorgen, hat sich fast zeitgleich ein weiteres Spektakel ereignet: die World Paris China European Tour 2024. Diese Tour entlang der historischen Rallye-Route von Peking nach Paris anno 1907 gestaltete sich zu einer lebendigen Präsentation, die in der grandiosen Ankunft in Paris mit dem Konvoi von GAC Motor ihren Höhepunkt fand.

GAC Motor initiierte im Jahr 2023 in Zusammenarbeit mit der Firma Autohome ein ambitioniertes Projekt mit dem Titel Arctic Miracle, das die technologische Finesse von Chinas neuen Energiefahrzeugen und die Stärke der nationalen Marken unter Beweis stellen sollte. Couragiert und heldenhaft sorgten die Unternehmen für den Schutz der wissenschaftlichen Expeditionen Chinas in extremer Kälte und demonstrierten damit ihre Verantwortung und ihr Bekenntnis zur Verwirklichung des großen chinesischen Traums. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit stellte die Weichen für die China-Frankreich-Tour 2024.

Zu Ehren der legendären Route und auf deren Spuren trat der M8, das Vorzeigemodell von GAC Motor, seine Reise durch mehrere europäische Länder an. Auf der Etappe von Amsterdam bis zum Olympischen Museum in Lausanne überzeugte der M8 mit seiner außergewöhnlich großen Reichweite und sorgte auch während der gesamten China-Frankreich-Tour für eine reibungslose Fahrt.

Das intelligente Fahrassistenzsystem des M8 war in der Lage, selbst komplexe Straßenverhältnisse problemlos zu bewältigen. So wurden auch der Nürburgring, eine der anspruchsvollsten Strecken der Welt, und die extremen Fahrbedingungen durch die Alpen erfolgreich gemeistert. Der überragende Fahrkomfort, die hervorragende Langstreckentauglichkeit und das phantastische Preis-Leistungs-Verhältnis sorgten für ein ungetrübtes Sightseeing-Erlebnis entlang berühmter Sehenswürdigkeiten wie der Triumphpforte in Österreich und der Grossmünster-Kirche in Zürich.

Bei den Olympischen Spielen in Paris brillierten die chinesischen Athleten mit außergewöhnlichen Leistungen und machten China damit alle Ehre. Auf der jahrhundertealten Strecke zwischen China und Frankreich setzte GAC Motor mit chinesischer Automobilkompetenz immer wieder neue Maßstäbe. Auf seiner Mission, eine starke Automobilnation aufzubauen, scheut GAC Motor keine Mühen, um den chinesischen Traum wahr zu machen.

Name: Wang Mingshuo

E-Mail: wangms@gacmotor.com

Telefon: +86 15726679318

Quelle: GAC MOTOR

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76486

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76486&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.