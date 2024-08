IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Grand Show Paris der China-Frankreich-Tour 2024: HONGQIs Innovation für eine bessere Zukunft

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Grand Show Paris der China-Frankreich-Tour 2024: HONGQIs Innovation für eine bessere Zukunft

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 7. August 2024 / Die China-Frankreich-Tour 2024, unter der Leitung der führenden Marke HONGQI, hat erfolgreich ihr Endziel Paris erreicht. Die neuen HONGQI-Modelle H9 und EH7 zogen mit ihrer atemberaubenden orientalischen Eleganz ganz Paris in ihren Bann.

Europa, die Geburtsstätte des Automobils, kann stolz auf eine gut entwickelte Automobilbranche und eine traditionsreiche Fahrzeugkultur verweisen. Der von HONGQI angeführte Konvoi der China-Frankreich-Tour meisterte eine Gesamtstrecke von 11.700 Kilometer durch sechs Länder, in denen die Bürger Europas Gelegenheit bekamen, sich von der erstklassigen Leistung chinesischer Autos zu überzeugen. Der Konvoi passierte unter anderem auch Städte wie Brüssel, Innsbruck und Lausanne.

HONGQI wurde in einer Ära voller Leidenschaft und Enthusiasmus gegründet. Die Entwicklung reicht von den ersten handgefertigten Modellen bis zu den heutigen, vollständig selbst entwickelten Fahrzeugen, mit denen die technologische Finesse der chinesischen Fertigung unter Beweis gestellt wird. Der neue H9, die perfekte Symbiose aus künstlerischem Erbe und industriellen Träumen, und der Idealwagen EH7, der Luxus und Technologie nahtlos miteinander verbindet, haben die Europäer tief beeindruckt.

Nur wer mutig voranschreitet, kann auch weite Strecken zurücklegen. Mit dem Wagnis, den Nürburgring und die Alpen zu bezwingen, führte HONGQI der Welt den Wandel der chinesischen Fahrzeuge vor Augen, die sich von einfachen Zaungästen zu ernstzunehmenden Mitbewerbern gemausert haben. Sie sind mittlerweile in Bereiche vorgedrungen, in die sie sich vor einem Jahrhundert noch nicht gewagt hatten. Die Grand Show, die zahllose Menschen anlockte, und der illustre chinesisch-französische Business Exchange Salon, an dem Eliten aus allen Gesellschaftsschichten teilnahmen, entwarfen gemeinsam einen Bauplan für die Zukunft chinesischer Automobilmarken.

Mit dem Abschluss der Grand Show und dem illustren Business Exchange Salon in Paris ging die China-Frankreich-Tour 2024 offiziell zu Ende. Die Reise von HONGQI geht allerdings weiter. Nach zahlreichen malerischen Eindrücken wie dem Mercedes-Benz-Museum, dem Zürichsee und dem Eiffelturm steht noch eine Reihe weiterer wunderschöner Destinationen auf dem Plan.

Die Förderung des Austauschs und des wechselseitigen Kennenlernens der jeweiligen Fahrzeugkulturen zwischen China und anderen Ländern ist eines der Hauptziele von HONGQIs Reise. Die von HONGQI repräsentierte chinesische Designästhetik, Fertigungstechnik und intelligente Wissenschaft nach Europa zu bringen, eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten für chinesische Autos.

