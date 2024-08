Ölpreise steigen leicht - Lage im Nahen Osten im Fokus

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt. Am Nachmittag ging es mit den Notierungen aber nur noch vergleichsweise leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Nachmittag 78,52 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 37 Cent auf 75,60 Dollar.

Am Markt wurde auf die jüngste Entwicklung im Nahen Osten verwiesen. Angesichts der vom Iran und seinen Verbündeten seit Tagen angedrohten Vergeltungsschläge gegen Israel gilt die Lage als äußerst angespannt. Israel droht seinen Feinden verheerende Konsequenzen an.

Möglicherweise könnten aber intensive diplomatische Bemühungen zur Vermeidung eines weiteren Kriegs in der ölreichen Region doch Wirkung zeigen. Die "Washington Post" berichtet, dass Beamte des Weißen Hauses davon ausgehen, dass sich die Bemühungen allmählich auszahlten und die Möglichkeit bestehe, dass der Iran seine Haltung überdenkt./jkr/jsl/jha/