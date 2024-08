Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Tim Walz

REUTLINGEN (dpa-AFX) - 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Tim Walz

Walz war derjenige, der Donald Trump und P. D. Vance als Erster den Stempel "weird" (komisch) verpasste. Er stempelte Vance als denjenigen, der in einem Bestseller über die Landbevölkerung lästerte, aus der er selbst stammte. Seine Botschaft: Wir, ich und Kamala, sind die Vernünftigen, die Zuverlässigen, in diesen unruhigen Zeiten. Ob diese Botschaft die Wahl entscheidet, wird sich zeigen. Sicher ist jedoch: Es sind nicht nur die Stimmen der Queeren, der städtischen Hipster, der Minderheiten und Feministinnen, die die Wahl entscheiden. Eine Volkspartei wie die Demokraten muss auch für weiße Arbeiter und Farmer in der Provinz ein politisches Angebot bereithalten./yyzz/DP/zb