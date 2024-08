USA lösen China im ersten Halbjahr als deutschen Handelspartner Nr. 1 ab

Die USA haben China im ersten Halbjahr den Titel als wichtigster deutscher Handelspartner abgenommen.

Der Warenaustausch mit der weltgrößten Volkswirtschaft summierte sich von Januar bis Juni auf rund 127 Milliarden Euro, während Exporte und Importe mit der Volksrepublik knapp 122 Milliarden Euro ausmachten. Das geht aus Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. 2023 war die Volksrepublik mit einem Handelsvolumen von rund 253 Milliarden Euro das achte Jahr in Folge die Nummer 1 geblieben - allerdings nur mit wenigen Hundert Millionen Euro Vorsprung vor den USA.

"Beim gesamten Handelsvolumen, also der Summe aus Ein- und Ausfuhren, haben die USA China in der ersten Jahreshälfte nunmehr überholt", sagte die Außenhandelsexpertin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Lola Machleid, zu Reuters. "Aufgrund der bis zuletzt resilienten US-Konjunktur haben die Exporte in die Vereinigten Staaten zugenommen."

Insgesamt wuchsen die deutschen US-Exporte in den ersten sechs Monaten des Jahres um 3,3 Prozent auf fast 81 Milliarden Euro. Das China-Geschäft schrumpfte hingegen um fast drei Prozent auf gut 48 Milliarden Euro.

Einbruch bei Importen aus China

Die Importe aus der Volksrepublik brachen sogar um knapp acht Prozent auf 73,5 Milliarden Euro ein. Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche in Deutschland, die Konsumzurückhaltung, aber auch der Wunsch nach stärkerer Diversifizierung der Lieferketten in der Industrie hätten dazu beigetragen, sagte Machleid. Die Einfuhren aus den USA gaben dagegen nur um 3,4 Prozent auf 46,1 Milliarden Euro nach - gestützt durch die Lieferung von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas, sagte die Expertin.

"Angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Unsicherheiten sowie der ungewissen weiteren konjunkturellen Entwicklung, nicht nur in den USA und in China, sondern auch hierzulande, ist schwer prognostizierbar, wie sich das Kopf-an-Kopf-Rennen weiter entwickeln wird", sagte die DIHK-Expertin. "Deutsche Unternehmen sind in beiden Märkten sehr aktiv." Umso wichtiger sei es gerade für eine international so verflochtene Volkswirtschaft wie Deutschland, einen Handelsstreit und die Entstehung neuer Handelshemmnisse zu verhindern.